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На что направят инвестиции в 2010 году?

22 декабря 2009 08:08
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Государственная инвестиционная программа на 2010 год утверждена в Беларуси.

В соответствии с указом главы государства её объем - два триллиона сто сорок пять миллиардов рублей. Основной   источник  финансирования  - республиканский бюджет.  Эти средства направят на строительство свыше трёхсот объектов. Практически каждый пятый  - вновь начинаемый. В эксплуатацию  будет введено - 122.

Это, в частности, морфологический корпус Витебского медуниверситета; третья и четвертая очереди республиканского научно-практического центра "Мать и дитя"; вторая очередь комплекса погранкомендатуры  в Малорите. Кроме того, будут введены автодорожный пункт пропуска "Бенякони" в Гродненской области; республиканский полигон для испытания автотракторной техники в Минском районе, ледовый дворец в Лиде, здания судов, общежития, школы, центры, комплексы, детские сады и другие объекты.

Отметим, что бюджетные средства пойдут на реальные, готовые к запуску в новом  году  социально значимые объекты целевых программ, с высокой степенью  строительной готовности.

# Экономика

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