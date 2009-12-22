На что направят инвестиции в 2010 году?

Государственная инвестиционная программа на 2010 год утверждена в Беларуси.

В соответствии с указом главы государства её объем - два триллиона сто сорок пять миллиардов рублей. Основной источник финансирования - республиканский бюджет. Эти средства направят на строительство свыше трёхсот объектов. Практически каждый пятый - вновь начинаемый. В эксплуатацию будет введено - 122.

Это, в частности, морфологический корпус Витебского медуниверситета; третья и четвертая очереди республиканского научно-практического центра "Мать и дитя"; вторая очередь комплекса погранкомендатуры в Малорите. Кроме того, будут введены автодорожный пункт пропуска "Бенякони" в Гродненской области; республиканский полигон для испытания автотракторной техники в Минском районе, ледовый дворец в Лиде, здания судов, общежития, школы, центры, комплексы, детские сады и другие объекты.

Отметим, что бюджетные средства пойдут на реальные, готовые к запуску в новом году социально значимые объекты целевых программ, с высокой степенью строительной готовности.