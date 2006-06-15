На чьих самолетах будем летать?

<Белавиа> планирует приобрести три авиалайнера, но на кого падет выбор - пока еще не ясно. В качестве презентации 14 июня в аэропорту Минск-1 приземлился российский самолет Ил-114, на котором прилетели эксплуататоры машины - руководство авиакомпании <Выборг>.

Наши соседи прослышали о том, что <Белавиа> планирует приобрести самолеты и сами сделали предложение. Их товар - наш купец. <Данный самолет по экономическим показателям - самый рентабельный и экономически привлекательный в мире. Подобного самолета, который смог бы работать на плече 2,5 тысяч километров, нет>, - заметил генеральный директор Северо-западной авиационной компании <Выборг> Георгий Назаренко.

Под крылом этой российской авиакомпании летает уже не один Ил-114. <Мы забираем людей из таких <дыр>, куда никто добраться не может, это в основном Северный регион - Мурманск, Салихард>, - сказал Георгий Назаренко.

Ил-114 - модель межрегионального класса. В нем удобно пассажирам. Индивидуальный телевизор, кухня, туалет, а для покупателя сделают <начинку> по вкусу.

Самолет сам по себе, конечно, хороший, но есть и свои нюансы. <Наши линии - в основном это европейские страны. Там для этого самолета нет возможности технического и наземного обслуживания>, - сообщил генеральный директор Национальной авиакомпании <Белавиа> Анатолий Гусаков. Вся загвоздка в запчастях.

В испытанных белорусскими летчиками <Боингах>, говорят специалисты, на устранение неполадки уходило не более суток, а в случае устранения неполадок на ИЛ-114 сколько придется ждать - неизвестно.