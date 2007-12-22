На Брестчине вводится в эксплуатацию биогазовый комплекс

Он будет расположен в селекционно-гибридном центре "Западный". Мощность установки - более 2,5 миллионов киловатт электроэнергии в год. Это примерно половина потребности предприятия. Биогазовый комплекс объединен в систему с тремя помещениями, где содержится около 10 тысяч голов свиней. У предприятия еще есть резерв для расширения мощностей. Если "Западный" переработает всю биомассу, то трижды покроет свои потребности в электроэнергии и еще около 65% ее сможет продавать и получать дополнительную прибыль. О такой перспективе руководство предприятия задумывается уже сегодня.