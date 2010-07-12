На берегах Балтики ожидают пятый танкер с венесуэльской нефтью для Беларуси

Беларусь и Венесуэла будут не только вместе добывать черное золото, но и продавать его на мировых рынках.

Две страны создали совместное предприятие по реализации нефтепродуктов. Четверть доли в уставном фонде принадлежит нашей стране, 75% — Венесуэле. Поставки начнутся уже в ближайшее время.

Тем временем на берегах Балтики ожидают танкер с венесуэльской нефтью для Беларуси. Это будет уже пятый энергетический рейс из Латинской Америки. Правда, маршрут на этот раз принципиально новый. 80 тысяч тонн четного золота поступит через Эстонию. Танкер прибудет в порт Мууга до конца месяца. Эта партия углеводородов будет переработана в Новополоцке. Для ее переправки задействуют более двух десятков железнодорожных составов.

Прибалтийский маршрут рассматривается как альтернатива поставкам в Мозырь через Одессу. Фактически, он короче на две сотни километров. Тарифы перевозок по территории Эстонии и Латвии сейчас уточняются. В ближайшие полгода из Венесуэлы в Беларусь прибудет в общей сложности 4 миллиона тонн нефти.

Владимир Михайлюк, начальник службы перевозок Белорусской железной дороги:

Здесь будет задействовано три администрации. Если в первом случае, когда танкер приходит в Одессу, задействованы украинская и белорусская железные дороги, то здесь — эстонская, латвийская и белорусская. Тарифные вопросы прорабатываются, сделан запрос латвийской стороне о снижении тарифных условий для этой пробной партии.