На белорусском рынке доллар потерял статус средства сбережения

Федеральному резерву США удалось немного приостановить падение американской валюты. Но по оценкам экспертов, это уже не сыграет большой роли. Такой слабой американскую валюту белорусы еще не видели. В отечественных банках разводят руками - ипотечный кризис на родине доллара - в самом разгаре. Как результат - ажиотажное желание избавится от нестабильной валюты. В итоге - очередной абсолютный рекорд по отношению к евро - один доллар и 52 цента.



На рынке частного потребительского кредитования - пик спроса на кредиты в американской валюте. Многие банки уже вынуждены приостановить выдачу долларовых кредитов. Процентные ставки оказались несовместимы с кредитными рисками.



Впервые за последнее время торговля наличной иностранной валютой продемонстрировала положительное сальдо. И это значит, что сегодня белорусы выступают в роли ее продавца. Иностранная валюта не выдержала испытания на прочность.