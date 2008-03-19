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На белорусском рынке доллар потерял статус средства сбережения

19 марта 2008 18:49
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Федеральному резерву США удалось немного приостановить падение американской валюты. Но по оценкам экспертов, это уже не сыграет большой роли. Такой слабой американскую валюту белорусы еще не видели. В отечественных банках разводят руками - ипотечный кризис на родине доллара - в самом разгаре. Как результат - ажиотажное желание избавится от нестабильной валюты. В итоге - очередной абсолютный рекорд по отношению к евро - один доллар и 52 цента.

На рынке частного потребительского кредитования - пик спроса на кредиты в американской валюте. Многие банки уже вынуждены приостановить выдачу долларовых кредитов. Процентные ставки оказались несовместимы с кредитными рисками.

Впервые за последнее время торговля наличной иностранной валютой продемонстрировала положительное сальдо. И это значит, что сегодня белорусы выступают в роли ее продавца. Иностранная валюта не выдержала испытания на прочность.
# Экономика

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