На белорусском инвестфоруме в Германии в ноябре Минск будет искать инвесторов

Объем иностранных инвестиций в экономику Минска в этом году превысит миллиард долларов. Причем более 90% — прямые зарубежные вливания.

Большая часть бизнес-проектов приходится на российские компании. Среди активных инвесторов также Австрия, Кипр, Иран и Китай.

Всего в столице сейчас реализуется 83 крупных проекта. Городские власти планируют, что активность инвесторов возрастет к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Минске в 2014 году. Кроме того, на белорусском инвестфоруме в Германии в ноябре столица представит ряд проектов. Среди них — строительство национального экспо-центра, гостиниц и спортивных объектов.

Николай Ахраменко, начальник управления инвестиций комитета экономики Мингорисполкома:

В текущем году планируется привлечь более миллиарда долларов иностранных инвестиций. По статистике за полугодие мы выходили на сумму более 500 миллионов долларов, сегодня уже имеются предварительные данные, что освоено иностранных инвестиций около 700 миллионов, поэтому по итогам 2010 года мы планируем эту цифру выполнить.