На белорусско-итальянский форум в Гомель приехали руководители более десяти компаний

Зарубежные гости проявили интерес к СЭЗ «Гомель-Ратон». Пока в свободной экономической зоне нет предприятий с итальянским капиталом.

Президент Торговой палаты Италия-Беларусь Клаудио Катания пообещал проинформировать своих партнеров о привлекательных инвестиционных возможностях Гомельской области, а также выгодных условиях работы, которые предоставляются компаниям-резидентам зоны.

Завтра зарубежным бизнесменам предложат на рассмотрение различные инвестпроекты. В частности, производство детских подгузников и некоторых видов медоборудования, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Джордано Джузеппе, официальный представитель группы итальянских производителей в Республике Беларусь:

Мы здесь для того, чтобы создавать совместные предприятия между итальянскими и белорусскими фирмами, продвигая наилучшую итальянскую технологию.

Николай Гаврильчик, заместитель председателя Комитета по архитектуре и строительства Гомельского облисполкома:

Наш строительный комплекс находится в состоянии модернизации, технического перевооружения. И, конечно, мы бы хотели видеть самое лучшее на наших заводах и иметь самое лучшее в плане технологий, в плане оборудования, в плане возможностей. Я надеюсь, что мы нащупаем, конечно, взаимный интерес.