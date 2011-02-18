На белорусско-итальянский форум в Гомель приехали руководители более десяти компаний

Президент Торговой палаты Италия-Беларусь Клаудио Катания пообещал проинформировать своих партнеров о привлекательных инвестиционных возможностях Гомельской области, а также выгодных условиях работы, которые предоставляются компаниям-резидентам зоны.
Завтра зарубежным бизнесменам предложат на рассмотрение различные инвестпроекты. В частности, производство детских подгузников и некоторых видов медоборудования, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Джордано Джузеппе, официальный представитель группы итальянских производителей в Республике Беларусь:
Мы здесь для того, чтобы создавать совместные предприятия между итальянскими и белорусскими фирмами, продвигая наилучшую итальянскую технологию.
Николай Гаврильчик, заместитель председателя Комитета по архитектуре и строительства Гомельского облисполкома:
Наш строительный комплекс находится в состоянии модернизации, технического перевооружения. И, конечно, мы бы хотели видеть самое лучшее на наших заводах и иметь самое лучшее в плане технологий, в плане оборудования, в плане возможностей. Я надеюсь, что мы нащупаем, конечно, взаимный интерес.