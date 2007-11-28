На белорусских дорогах появятся автомобили отечественного производства

Устное соглашение о создании совместного белорусско-иранского предприятия достигнуто на встрече премьер-министра Беларуси с руководством иранской компании.

По предварительной договоренности сторон, доли уставного капитала СП распределятся следующим образом: Беларуси в лице Минпрома по-прежнему будет принадлежать 26%, иранской стороне - 40, остальные акции поделят между собой еще два владельца.

В настоящее время реализуется первый этап - сборка иранских легковых автомобилей. Уже в этом году на предприятии было выпущено 300 авто, в перспективе годовой объем производства достигнет 60 тысяч. По словам президента иранской компании, фирма планирует инвестировать в создание СП 80 миллионов долларов.

