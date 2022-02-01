На БелАЭС готовят второй блок к вводу: загружено ядерное топливо, идёт гидроиспытание установки
Новости Беларуси. В ближайшее время на Белорусской атомной электростанции в эксплуатацию будет введен второй энергоблок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас там проходит этап физического пуска. В активную зону реактора блока загружено свежее ядерное топливо. Осуществляются гидроиспытания реакторной установки.
Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Планируется выход на минимально-контролируемый уровень реакторной установки. Это 1 % мощности, проведение соответствующих исследований и испытаний. И после этого будет следующий этап энергетического пуска, когда уже будет набор мощностей реакторной установки от 1 до 50 %. И на 40 % мощностей будет включаться турбогенератор. И выдача первых киловатт-часов энергосистемы.
С вводом второго энергоблока объем производства электроэнергии на АЭС составит около 18,5 миллиардов киловатт-часов в год. Что позволит ежегодно замещать 4 с половиной миллиарда кубометров природного газа. С момента включения первого блока атомной станции выработано почти 7 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Это почти сопоставимо с годовым объемом его потребления населением страны.