На БелАЭС готовят второй блок к вводу: загружено ядерное топливо, идёт гидроиспытание установки

Новости Беларуси. В ближайшее время на Белорусской атомной электростанции в эксплуатацию будет введен второй энергоблок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас там проходит этап физического пуска. В активную зону реактора блока загружено свежее ядерное топливо. Осуществляются гидроиспытания реакторной установки.