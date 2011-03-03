На базе «Атланта» в Беларуси может быть создан холдинг по производству сложной бытовой техники

Этот вопрос сегодня обсуждался во время посещения Президентом предприятия «Атлант». Александр Лукашенко побывал в производственных цехах и уникальных лабораториях завода, ознакомился с новыми образцами бытовой техники. Флагман белорусской промышленности «Атлант» сегодня один из крупнейших поставщиков валюты в страну.

Качество, проверенное временем — именно так сегодня можно охарактеризовать работу белорусского «Атланта». За плечами 50-летняя история. Сегодня здесь выпускают более 50 моделей одних только холодильников. На предприятии постоянно работают над совершенствованием технической базы и даже цветовой гаммы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Еще в 90-х предприятие объединило сразу три: сам «Атлант», Минский завод холодильников, Барановичский станкостроительный. Изучить, как сегодня развивается одно из самых крупнейших промышленных производств, приехал лично Глава государства. Сразу от слова к делу. Кризисный спад позади. Завод прочно стоит на ногах, развивается, растут объема производства — это более 1 миллиона в год.

Александр Лукашенко, Президент республики Беларусь:

То, что мы произвели, – это хорошо. Это может быть на складе, в худшем или в лучшем случае продано в Беларуси. Нас волнует экспорт, импорт, как они здесь работают. Нас интересует рентабельность этого предприятия и, в конечном счете, деньги на счетах,

Виктор Шумило, генеральный директор ЗАО «Атлант»:

Мы все время работаем над новыми изделиями. В 2011 году будет разработано 19 новых моделей холодильников.

Сергей Ткачев, помощник Президента Республики Беларусь:

80% холодильников, 75% стиральных машин идет на экспорт.

Планы у предприятия амбициозные. Потенциал есть. Это видно уже на самом производстве. Главная ставка сделана на модернизацию и новые технологии, причем собственные. К примеру, конвейеры, литейное оборудование разработали сами, сами же внедрили. Замкнутый цикл — от мельчайших деталей до готового изделия. Все работает, как часы.

Главе государства показывают, как сами освоили производство пластмассовых изделий. Иностранное оборудование закупают редко. Главным образом, свое, белорусское. Удалось значительно сократить объем энергозатрат — почти в три раза. Все вместе положительно отражается и на себестоимости продукции.

Александр Дашко, заместитель главного инженера ЗАО «Атлант»:

Поскольку мы сами станкостроители, многое оборудование делаем для себя. Завод проектировался на мощность 750 холодильников в год. Сегодня мы ведем реконструкцию, чтобы выйти на 1,5 миллиона холодильников в год.

Несколько лет назад здесь выпустили первую белорусскую стиральную машину. Проект оказался выгодным. Прежде чем дойти до покупателя, каждая единица проходит серьезные испытания. Технику тестируют специальным бельем, загрязнителями и стиральными порошками. Главное — не только качество стирки, но и надежность.

С эталоном сравнивают все стиральные машины, причем не только белорусские. На равных условиях их загружают одинаковым количеством белья, одинаковым количеством порошка и одинаковым количеством энергии. После такого теста можно с уверенностью сказать: белорусское качество не уступает самым известным европейским брендам.

Владимир Рожков, заместитель начальника испытательного центра ЗАО «Атлант»:

Мы взяли точную копию западноевропейского стандарта. И сегодня ни одна из республик СНГ не имеет такого стандарта, даже Россия. Отсюда методы наших испытаний соответствует методам испытаний любой лаборатории Западной Европы.

Президенту показали сегодня одни из последних моделей холодильников — на любой вкус и цвет — от бюджетных до класса люкс.

Холодильники, стиральные машины, чайники, а теперь еще и газовые плиты. Ассортимент расширяется. Растет и география поставок. Белорусскую технику знают в более чем 30 странах мира — это и дальнее, и ближнее зарубежье, в том числе Германия, Франция. Польша. Следующий шаг — создание на базе «Атланта» холдинга по производству сложной бытовой техники.

Владимир Семашко, первый вице-премьер Беларуси:

По сути, «Атлант» — это холдинг. Он уже является своего рода холдингом по производству «белой» техники — холодильников, морозильников, стиральных машин, кондиционеров и так далее.

На базе «Горизонта» создан холдинг по производству «черной» техники — аудио- и видеотехники и так далее.

При создании холдинга надо существенно доработать законодательную базу. Параллельно с созданием организационных структур холдингов разрабатываются локальные указы по каждому холдингу, регулирующие вопросы перемещения основных средств валюты, ведение единой политики, управляемости.

На очереди — создание холдингов также на базе МАЗа, БелАЗа, моторного и тракторного заводов, «Амкадора». Как показывает практика «Атланта», холдинги позволяют сконцентрировать инженерный потенциал. А значит, более успешно модернизировать производство и организовать качественную подготовку кадров. С таким потенциалом проще конкурировать и на мировом рынке, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко посещает предприятие «Атлант»