На агрокомбинате «Дзержинский» разработали технологию хранения кормов, которая позволяет увеличить надои

В результате такого «правильного питания» корова может достигать шести лактаций, и при этом – не потерять здоровье.

Опытным путем здесь пришли к особой технологии заготовки и хранения кормов. Сенаж получается отличного качества.

Новости Беларуси. Эксперимент удался. На агрокомбинате «Дзержинский» разработали комплекс мероприятий, позволяющих увеличивать надои, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Экспериментальной» площадкой для животноводов и ветеринаров стал молочно-товарный комплекс «Вязынка». Его запустили два года назад,

но уже за «агроопытом» сюда приезжают многие специалисты.

Ольга Шахова, начальник молочно-товарного комплекса «Вязынка» филиала «Фалько-Агро» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»:

Правильное доение, правильное содержание, идеальное кормление, хороший ветеринарный уход за коровой – все это в комплексе дает свои плюсы. Мы в прошлом году поставили эксперимент –

закрыли одну яму по новой технологии, получили очень хорошие анализы кормов.

Люди, которые делали в лаборатории анализы, не видели таких анализов никогда. В этом году по этой же технологии попробовали закрыть сенаж, анализы просто ошеломляющие.

Надои на комплексе растут буквально в геометрической прогрессии.

Еще в 2016 году с одной коровы в день получали 25 литров молока. Уже несколько месяцев как переодолели планку в 30 литров.

Сегодня задача «подрасти» еще на 5 и таким образом попасть в число лучших ферм Беларуси, обойдя традиционных «фаворитов».

