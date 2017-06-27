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На агрокомбинате «Дзержинский» разработали технологию хранения кормов, которая позволяет увеличить надои

27 июня 2017 17:32
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Новости Беларуси. Эксперимент удался. На агрокомбинате «Дзержинский» разработали комплекс мероприятий, позволяющих увеличивать надои, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Опытным путем здесь пришли к особой технологии заготовки и хранения кормов. Сенаж получается отличного качества.

В результате такого «правильного питания» корова может достигать шести лактаций, и при этом – не потерять здоровье. 

На агрокомбинате «Дзержинский» разработали технологию хранения кормов, которая позволяет увеличить надои -1

«Экспериментальной» площадкой для животноводов и ветеринаров стал молочно-товарный комплекс «Вязынка». Его запустили два года назад,

но уже за «агроопытом» сюда приезжают многие специалисты.

На агрокомбинате «Дзержинский» разработали технологию хранения кормов, которая позволяет увеличить надои -4

Ольга Шахова, начальник молочно-товарного комплекса «Вязынка» филиала «Фалько-Агро» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»:
Правильное доение, правильное содержание, идеальное кормление, хороший ветеринарный уход за коровой – все это в комплексе дает свои плюсы. Мы в прошлом году поставили эксперимент –

закрыли одну яму по новой технологии, получили очень хорошие анализы кормов.

Люди, которые делали в лаборатории анализы, не видели таких анализов никогда. В этом году по этой же технологии  попробовали закрыть сенаж, анализы просто ошеломляющие. 

Надои на комплексе растут буквально в геометрической прогрессии.

Еще в 2016 году с одной коровы в день получали 25 литров молока. Уже несколько месяцев как переодолели планку в 30 литров. 

Сегодня задача «подрасти» еще на 5 и таким образом попасть в число лучших ферм Беларуси, обойдя традиционных «фаворитов».
 

# Экономика # Сельское хозяйство # Фотофакт # Ольга Шахова

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