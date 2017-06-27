На агрокомбинате «Дзержинский» разработали технологию хранения кормов, которая позволяет увеличить надои

Новости Беларуси. Эксперимент удался. На агрокомбинате «Дзержинский» разработали комплекс мероприятий, позволяющих увеличивать надои, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Опытным путем здесь пришли к особой технологии заготовки и хранения кормов. Сенаж получается отличного качества.
В результате такого «правильного питания» корова может достигать шести лактаций, и при этом – не потерять здоровье.
«Экспериментальной» площадкой для животноводов и ветеринаров стал молочно-товарный комплекс «Вязынка». Его запустили два года назад,
но уже за «агроопытом» сюда приезжают многие специалисты.
Ольга Шахова, начальник молочно-товарного комплекса «Вязынка» филиала «Фалько-Агро» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»:
Правильное доение, правильное содержание, идеальное кормление, хороший ветеринарный уход за коровой – все это в комплексе дает свои плюсы. Мы в прошлом году поставили эксперимент –
закрыли одну яму по новой технологии, получили очень хорошие анализы кормов.
Люди, которые делали в лаборатории анализы, не видели таких анализов никогда. В этом году по этой же технологии попробовали закрыть сенаж, анализы просто ошеломляющие.
Надои на комплексе растут буквально в геометрической прогрессии.
Еще в 2016 году с одной коровы в день получали 25 литров молока. Уже несколько месяцев как переодолели планку в 30 литров.
Сегодня задача «подрасти» еще на 5 и таким образом попасть в число лучших ферм Беларуси, обойдя традиционных «фаворитов».