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На 36,7%. Горнодобывающая отрасль Беларуси заметно нарастила выручку

07 октября 2021 15:24
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Новости Беларуси. Горнодобывающая отрасль страны заметно нарастила выручку, прибыль и рентабельность. Некоторые показатели выросли в разы к 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На 36,7%. Горнодобывающая отрасль Беларуси заметно нарастила выручку-1

Так, за 7 месяцев выручка выросла на 36,7 % – до 4 миллиардов 680 миллионов рублей. Рост к 2020 году эксперты объясняют повышенным уровнем цен на углеводороды в мире. Прибыль крупных и средних организаций по добыче полезных ископаемых подскочила в 2,5 раза – до 611 миллионов рублей. В 2021 году чистая прибыль флагманов отрасли составила почти 184 миллиона рублей, и это два раза больше, чем в 2020-м.  

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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