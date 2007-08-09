Мясо-молочная продукция из Грузии, Эстонии и Великобритании - под запретом

В Беларуси усилены меры безопасности по предотвращению проникновения особо опасных вирусов.

Ветеринарные службы национального аэропорта "Минск" работают в усиленном режиме. Каждый день при досмотре багажа пассажиров из Грузии изымается свыше 60 килограммов запрещенной для ввоза мясо-молочной продукции. Только с середины июля сожгли около тонны опасного груза.



В Грузии зафиксирована эпидемия африканской чумы. Чтобы не допустить занос данного инфекционного заболевания в нашу республику, проводятся карантинные меры. При каждом рейсе из Тбилиси все пассажиры проходят через дезковрик, заполненный дезраствором. Вся ручная кладь пассажиров досматривается инспекторами таможни и проходит через ренгенаппарат, где выявляются продукты животного происхождения. Все они подлежат обязательному изъятию и уничтожению.

Грузия сообщила о вспышке африканской чумы в конце апреля. Сегодня уже ликвидировано 20 тысяч свиней в деревнях и фермерских хозяйствах. Предположительно, вирус был ввезен в страну с импортированной замороженной свининой и через пищевые отходы попал в корм для животных.

Тем временем, в Великобритании выявлен уже третий очаг заболевания ящуром. Установлена карантинная зона, начался забой скота. Источником заражения животных могла стать вода от недавних наводнений.

Ограничения на ввоз животноводческой продукции и кормов из Великобритании Беларусь ввела еще 6 августа. Последняя вспышка ящура в стране зафиксирована в 1982 году. В связи с этим международное эпизоотическое бюро присвоило Беларуси статус благополучной страны по ящуру. Таковой только у 52 государства из 167 членов МЭБ.

Запрет на ввоз птицеводческой продукции Беларусь ввела и в отношении Эстонии. Меры приняты в связи с зафиксированной вспышкой болезни Ньюкасла. Ограничения коснутся живой птицы, яиц, кормов и кормовых добавок, а также бывшего в употреблении птицеводческого оборудования.

Уже с 11 августа в Беларуси будут введены временные ограничения на ввоз мясо-молочной продукции из всех стран мира, как в ручной клади, так и багажом.

