Мясникович: В Европе тарифы для населения выше, чем для промышленности. У нас все наоборот

Между тем, существенного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Беларуси не будет. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мясникович. Но будут введены нормы потребления по воде, природному газу, оплата сверх которых будет осуществляться по себестоимости.Население Беларуси потребляет 23% общего объема электроэнергии. «Это немало, и население потребляет ее столько потому, что она недорогая, - отметил Михаил Мясникович. - Во всем мире, особенно в Европе, тарифы для населения выше, чем для промышленности. У нас все наоборот».