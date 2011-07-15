Мясникович: В ближайшие месяцы, думаю, нам удастся сбалансировать обменный курс

Беларусь рассчитывает на получение от МВФ нового кредита в размере от $3 млрд. до $7-7,5 млрд. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович.

Михаил Мясникович:

Мы обратились к МВФ за кредитной поддержкой, речь идет об объеме кредита от $3 млрд. до $7-7,5 млрд. Это крохи по сравнению с тем, что международное сообщество, включая МВФ, оказывает некоторым государствам Европейского союза, которые оказались в сложной ситуации из-за кризиса.

Есть некоторые сложности с удовлетворением в валюте чистых импортеров, у нас нет интервенций для обменных пунктов, мы работаем за счет тех средств, которые население продает банкам. К примеру, в месяц население продает $218-220 млн. и примерно такую же сумму приобретает. В ближайшие месяцы, думаю, нам удастся сбалансировать обменный курс.