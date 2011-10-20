Мясникович: С 20 октября мы выходим на единый обменный курс белорусского рубля

В Санкт-Петербурге 19 октября на заседании Межгоссовета ЕврАзЭС обсуждали вопрос о выделении Беларуси второго транша кредита из Антикризисного фонда ЕврАзЭС в размере более 400 миллионов долларов. Первый транш — в 800 миллионов — уже поступил. Беларусь выполняет все обязательства, взятые на себя для получения кредита.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

С 20 октября мы выходим на единый обменный курс национальной валюты. Он будет формироваться исключительно рыночными инструментами. Сейчас в стране идет балансировка валютного и потребительского рынков. Это непростая задача. Но мы понимаем, что для того, чтобы получить преимущества от работы в Едином экономическом пространстве, необходимо пройти этот сложный путь именно сейчас.

Торги на Белорусской валютно-фондовой биржи с сегодняшнего дня будут проходить в рамках одной сессии. Соответствующее решение приняло правительство совместно с Нацбанком. Так основная сессия по которой осуществляется продажа валюты соединится с дополнительной.

По сути, это означает выход на единый курс национальной валюты. К слову, Нацбанк отменяет границы колебаний стоимости валют и приоритеты при покупке иностранных денег.

Эксперты МВФ положительно оценили шаги по выходу на единый равновесный курс рубля. Миссия Международного валютного фонда закончила работу в нашей стране 17 октября.