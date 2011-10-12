Мясникович: Правительство поставило задачу о создании национального мебельного холдинга, чтобы мы не только ссылались на модные «Икеа»

Об этом заявил премьер-министр страны во время посещения предприятия «Ивацевичдрев». При этом Михаил Мясникович подчеркнул, что реализацию инвестпроекта следует ускорить, однако это не должно отразиться на качестве выполненных работ.

Крупный мебельный холдинг создадут в Беларуси - он поможет отечественным производителям мебели на равных конкурировать с иностранными. Об этом заявил премьер-министр страны во время посещения предприятия «Ивацевичдрев». При этом Михаил Мясникович подчеркнул, что реализацию инвестпроекта следует ускорить, однако это не должно отразиться на качестве выполненных работ.

Согласно плану, новую линию по производству древесно-стружечных и ламинированных плит запустят уже к декабрю. После выхода предприятия на полную мощность в Ивацевичах получат 250 000 кубометров продукции в год, а это позволит полностью закрыть потребность в материале белорусских строителей и производителей мебели. Тем самым существенно сэкономить на импорте. Часть производимой здесь продукции будет направляться на мебельную фабрику, которую построят рядом с заводом.

Михаил Мясникович:

Правительство поставило задачу перед «Беллесбумпромом» о создании мощного национального мебельного холдинга, чтобы мы не только ссылались на модные «Икеа» и прочих. Наши мебельщики могут и будут делать не менее качественную продукцию, экспортноориентированную.