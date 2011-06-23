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Мясникович: Кредит ЕврАзЭС не будет выбрасываться в обменники для искусственного сдерживания курса

23 июня 2011 18:11
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На валютном рынке Беларуси есть определенные проблемы, но в стране нет экономического кризиса. Об этом заявил сегодня в Санкт-Петербурге, посещая Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович, передает корреспондент БелТА.

По словам премьер-министра, в целом экономика работает, предприятия работают, вырос экспорт. «Есть реальный шанс выйти на сбалансированный платежный баланс", - уверен руководитель правительства. При этом он отметил, что полученный стабилизационный кредит из Антикризисного фонда ЕврАзЭС не будет выбрасываться в обменники для искусственного сдерживания курса. «Мы будем идти плавно, надо восстанавливать доверие к национальной валюте», - добавил премьер-министр.

Говоря о перспективах развития сотрудничества с МВФ, Михаил Мясникович сообщил, что в начале осени миссия МВФ прибудет в Беларусь для обсуждения возможностей кредитования.

# Экономика

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