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МВФ выделит своим странам-участницам 250 миллиардов долларов

28 августа 2009 07:27
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Деньги выделены на смягчение последствий глобального финансового кризиса.

Беларусь может рассчитывать на 500 миллионов. Речь идет о выпуске особой валюты фонда - так называемых специальных правах заимствования. Они будут размещены в странах пропорционально их доле участия в МВФ. А это позволит продать свои специальные права другим государствам, например, для покрытия отрицательного платежного баланса.

Прежде, фонд выпускал собственную валюту крайне редко и в небольшом количестве. Стоит напомнить, что МВФ уже предоставил Беларуси кредит в 3,5 миллиарда долларов по программе stand-by на создание «подушки безопасности» для отечественной экономики.

# Экономика

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