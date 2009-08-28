МВФ выделит своим странам-участницам 250 миллиардов долларов

Деньги выделены на смягчение последствий глобального финансового кризиса.

Беларусь может рассчитывать на 500 миллионов. Речь идет о выпуске особой валюты фонда - так называемых специальных правах заимствования. Они будут размещены в странах пропорционально их доле участия в МВФ. А это позволит продать свои специальные права другим государствам, например, для покрытия отрицательного платежного баланса.

Прежде, фонд выпускал собственную валюту крайне редко и в небольшом количестве. Стоит напомнить, что МВФ уже предоставил Беларуси кредит в 3,5 миллиарда долларов по программе stand-by на создание «подушки безопасности» для отечественной экономики.