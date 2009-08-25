МВФ удовлетворен экономической политикой Беларуси

Об этом в доме правительства заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда Марек Белька – известный в финансовых кругах экономист.

Очередная миссия экспертов этого финансового института начала работать в Минске с 18 августа. Они проводят мониторинг для обзора развития экономики республики. Специалисты миссии также оценивают выполнение программы, которая поддерживается кредитом stand-by в размере более 3,5 миллиардов долларов.

– Все дискуссии сосредоточены на том, как обеспечить высокие темпы экономического роста страны, которые были до кризиса, а также как решить проблему низкого уровня иностранных резервов, – сказал директор Европейского департамента Международного валютного фонда Марек Белька.

Беларусь обратилась к международному валютному фонду за получением кредита в октябре прошлого года. Средства необходимы для пополнения золотовалютных резервов и создания «подушки безопасности» для стабильной работы всей экономики. Первый транш поступил в январе этого года, остальные средства перечисляются с учётом ежеквартальных отчетов белорусского правительства. Вторая часть кредита МВФ поступила в Беларусь в начале июля. Ещё два транша стабилизационного кредита на сумму 1 миллиард 350 миллионов долларов Нацбанк рассчитывает получить от международного валютного фонда до конца года.

Между тем, МВФ не исключает возможности предоставления Беларуси новой кредитной программы в 2010 году. Об этом шла речь на встрече главы Администрации Президента Беларуси Владимира Макея с директором Европейского департамента МВФ Мареком Белькой. Как было подчёркнуто на встрече, характер отношений стал более конструктивным и прагматичным. Марек Белька выразил удовлетворение экономической политикой Беларуси, особенно в части обеспечения финансовой стабильности и либерализации. При этом Владимир Макей озвучил пожелание белорусской стороны, чтобы при выработке своих рекомендаций МВФ учитывал национальные особенности социально ориентированной белорусской экономики.