МВФ продолжает сотрудничество с Беларусью и готов к реализации новых программ

Об этом заявила представитель Международного валютного фонда в нашей стране Наталья Колядина.

Во время встречи в Правительстве она подчеркнула желание Валютного фонда содействовать экономическому росту Беларуси, предоставляя кредитные ресурсы. Реализация одной из совместных программ stand-by завершилась в апреле нынешнего года.

Наталья Колядина, постоянный представитель Международного валютного фонда в Республике Беларусь:

– Увеличить, использовать это. С тем, чтобы в будущем белорусская экономика достигла высоких и устойчивых темпов роста. И в то же время, чтобы сохранилась макроэкономическая стабильность.