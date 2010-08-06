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МВФ продолжает сотрудничество с Беларусью и готов к реализации новых программ

06 августа 2010 14:37
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Об этом заявила представитель Международного валютного фонда в нашей стране Наталья Колядина.

Во время встречи в Правительстве она подчеркнула желание Валютного фонда содействовать экономическому росту Беларуси, предоставляя кредитные ресурсы. Реализация одной из совместных программ stand-by завершилась в апреле нынешнего года.

Наталья Колядина, постоянный представитель Международного валютного фонда в Республике Беларусь:
– Увеличить, использовать это. С тем, чтобы в будущем белорусская экономика достигла высоких и устойчивых темпов роста. И в то же время, чтобы сохранилась макроэкономическая стабильность.

# Экономика

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