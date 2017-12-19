МВФ отметил рост Белорусской экономики и порекомендовал момент для проведения реформ

Новости Беларуси. Экономика Беларуси восстанавливается в результате принимаемых эффективных мер. Такую информацию разместил Международный валютный фонд у себя на сайте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Экономика Беларуси восстанавливается в результате принимаемых эффективных мер. Такую информацию разместил Международный валютный фонд у себя на сайте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отмечены более благоприятные внешние условия и растущий внутренний спрос.
Повышение зарплат, увеличение инвестиций – те факторы, которые отметили эксперты. МВФ рекомендует использовать момент восстановления экономики для проведения дальнейших реформ в реальном секторе для повышения производительности, темпов роста и устойчивости экономики.