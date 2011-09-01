МВФ отметил намерение белорусских властей воздерживаться от неоправданной денежно-кредитной экспансии

Международный валютный фонд позитивно воспринял решение властей Беларуси обнародовать стратегию макроэкономической стабилизации. Об этом заявила постоянный представитель МВФ в Беларуси Наталия Колядина.Объявленная частичная либерализация торгов иностранной валютой является шагом в правильном направлении. Важно без промедления унифицировать обменные курсы на всех сегментах рынка. Наталия Колядина также подчеркнула, что в МВФ с удовлетворением отметили объявленное властями намерение воздерживаться от неоправданной денежно-кредитной экспансии. Такой подход необходим для эффективной работы валютного рынка, подчеркнула представитель МВФ.