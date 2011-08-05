МВФ отмечает положительные шаги, которые уже предприняты властями Беларуси

Об этом сообщила агентству «Интерфакс-Запад» постоянный представитель МВФ в Беларуси Наталия Колядина.

Она отметила «определенные положительные шаги», которые уже предприняты властями: ограничение эмиссионного кредитования для финансирования госпрограмм, ужесточение процентной политики, исполнение бюджета в первом полугодии с профицитом и намерение властей сократить по сравнению с планом дефицит бюджета по итогам года.

Она также сообщила, что Совет исполнительных директоров 29 августа обсудит результаты работы миссии по постпрограммному мониторингу, которая работала в Минске в первой половине июня.

Напомним, 31 мая правительство и Нацбанк направили заявку в МВФ на предоставление стабилизационного кредита. Беларусь рассчитывает привлечь от 3,5 до 8 млрд. долларов в рамках новой программы сотрудничества с фондом. Международный валютный фонд увязывает начало переговоров о новом кредите для Беларуси с наличием у властей четкого и публичного плана выхода из кризиса.