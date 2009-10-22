МВФ одобрил выделение Беларуси очередных 700 миллионов долларов по программе stand-by

Накануне Совет директоров МВФ завершил второй обзор выполнения антикризисной стабилизационной программы в нашей стране.

В результате сумма средств, выделенных Фондом для поддержки Беларуси, достигает приблизительно двух миллиардов двухсот тридцати миллионов долларов.

Эксперты отметили, что республика добилась большого прогресса в условиях глобального кризиса и спад в белорусской экономике скромен по сравнению с другими странами. Значительно улучшился деловой климат, налицо и содействие развитию частного сектора в стране. Высокая оценка дана реформам в финансовом секторе.

– К сегодняшнему дню мы завершили два обзора этой программы. И оба эти обзора были успешными. Третий транш кредита в 700 миллионов долларов поступит белорусским властям уже в ближайшие дни. В Беларуси мы готовы работать в области более долгосрочных структурных преобразований, которые будут рассчитаны на год-два, – сказала постоянный представитель МВФ в Республике Беларусь Наталия Колядина.