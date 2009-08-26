МВФ: Девальвации в Беларуси не будет - она больше не нужна

Такое заявление сделал директор Европейского департамента Международного валютного фонда Марек Белька.

Действующий сейчас белорусский режим курсообразования правильный. Он обеспечивает стабильность и некоторую необходимую гибкость национальной валюты.

«Вся программа экономической политики которую мы поддерживаем направлена на то что бы укрепить систему и укрепить стабильность вашей валюты», - заявил Марек Белька.

Напомним, именно по требованию МВФ в начале года была проведена разовая девальвация белорусского рубля. Теперь есть система, в рамках которой национальная валюта плавно колеблется в пределах определённого коридора.

На ее укрепление сейчас направлена работа, в том числе и Международного валютного фонда. Здесь удовлетворены тем, как реализуются Беларусью условия программы «stand-by». Сейчас завершается мониторинг экономической ситуации и речь идет о выделении очередного транша кредита.

МВФ не исключает возможности разработки новой программы для Беларуси на следующий год. Она будет сосредоточена на укреплении экономического потенциала страны в пост-кризисный период.