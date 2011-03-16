Мусороперерабатывающий завод с плазменным реактором к 2013 году построит в Минске чешская компания

Сегодня в Мингорисполкоме заключили соответствующий инвестдоговор. В качестве возможной площадки для возведения предприятия рассматривают полигон «Тростенец».

Экологичным способом мусор будут перерабатывать в электроэнергию и тепло на нужды города. Отходы переработки смогут использовать для производства стройматериалов и отопления теплиц.

В случае успеха стартового проекта компания-инвестор готова продолжить сотрудничество с белорусской столицей в этой сфере, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Колб, директор Минского предприятия по переработке мусора:

В первую очередь, это получение электроэнергии. Естественно, будет и сопутствующее ей тепло. Поэтому перспективы развития большие. Будем начинать с 50 тысяч тонн, если получится — будем дальше развивать это направление.