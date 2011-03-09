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Мозырский перерабатывающий завод начал получать азербайджанскую нефть

09 марта 2011 12:05
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Ее прокачка началась в феврале по трубопроводам «Одесса-Броды» и «Дружба». Таким образом, на завод поступило около 180 тысяч тонн «черного золота».

Напомним, в этом году Беларусь получит четыре миллиона тонн азербайджанской нефти по своп-контрактам с Венесуэлой. В марте Мозырский завод будет загружен на полную мощность и планирует переработать около миллиона тонн углеводородного сырья.

Сейчас в Мозырь поступают последние партии венесуэльской нефти по железной дороге. В дальнейшем она пойдет только «по трубе». Это экономически выгоднее. Аналогичную ситуацию с поставками рассматривают и на «Нафтане», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Экономика

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