Мозырский НПЗ в 2011 году будет перерабатывать нефть трех иностранных государств

К традиционным белорусской и российской еще в прошлом году прибавилась нефть венесуэльская. Новинка этого года — нефть каспийская. Танкеры с азербайджанским сырьем уже в Одесском порту.

Беларусь вышла на новый уровень диверсификации поставок углеводородоного сырья. Еще в прошлом году на мозырском нефтеперерабатывающем заводе помимо традиционных белорусских и российских сортов нефти стали перерабатывать венесуэльскую Санта-Барбару. Новый год отметили переработкой миллионной тонны южноамериканской нефти. Теперь же пришло время нефти каспийского сырья. Первая партия азербайджанской нефти уже закачана в нефтепровод Одесса-Броды.

Для ветки Одесса-Броды это исторический день. Ведь трубопровод строился для поставок в Европу именно каспийских углеводородов. Планировалось, что нефть пойдет в польский Гданьск. Но грандиозный проект был остановлен на полтора десятка лет. До тех пор пока Беларусь не дала ему вторую жизнь. В прошлом году по трубе прокачали пробную партию венесуэльской нефти. Экономия — 30 долларов на тонну по сравнению с железнодорожным транспортом. Эту же схему теперь применили и для поставок нефти из Азербайджана.

Сергей Сосновский, исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Гомельтранснефть “Дружба”»:

ООО «Укртранснафта» приняла нефть в береговые резервуары в южном порту, и сейчас ведутся процедуры оформления документов. Мы готовы начать эту работу. Этот маршрут поставки азербайджанской нефти — самый короткий во всех отношениях и очень выгодный для Беларуси.

Правда, с началом прокачки на Мозырское предприятие поступать все же будет более привычная «Юралс» по своп-схеме. Ведь для того чтобы заполнить всю ветку Одесса-Броды, нужен не один, а как минимум 8 танкеров. Но со временем и азербайджанская «АйзериЛайт» дойдет до Беларуси, план на год — 4 миллиона тонн каспийской нефти. И в Мозыре уже готовы работать с новым высококачественным сырьем.

Виталий Павлов заместитель генерального директора ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» по поставкам сырья и реализации готовой продукции:

У нас есть опыт работы с различными нефтями — российской, венесуэльской, белорусской. Выработанные нефтепродукты из данной нефти будут экспортированы за пределы Беларуси.

В ближайшее время на Мозырский НПЗ прибудет 100 тысяч тонн южноамериканского сырья. Очередной танкер «Минерва Клара» уже в одесском порту. Остается напомнить лишь последние договоренности с российскими поставщиками: 22 миллиона тонн нефти — это даже больше,чем могут переработать в Беларуси. Специалисты уверены: белорусские НПЗ в нынешнем году будут загружены на полную мощность, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».