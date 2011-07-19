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Мозырский нефтеперерабатывающий завод приступил к выпуску битума евростандарта

19 июля 2011 13:11
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Разработка нового материала заняла более двух лет, требовала не только модернизации производства, но и новых подходов к качеству.

Уже сегодня предприятие способно выпускать до 400 тысяч тонн битума в год. Учитывая, что потребность отечественного рынка — 80 тысяч тонн, 80% продукции — это чистый экспорт. Цены на битум в странах Евросоюза сегодня даже выше, чем на некоторые светлые нефтепродукты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Ельцов, заместитель начальника нефтехимического производства Мозырского нефтеперерабатывающего завода:
В настоящее время у нас фактически порядка 30% битума идет на экспорт. Хотя сегодня мы можем производить до 400 тысяч тонн битума в год. Потребности республики — около 80 тысяч тонн в год. Всё остальное может экспортироваться в любую страну Евросоюза.

# Экономика

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