Мозырский нефтеперерабатывающий завод примет еще 25 составов с венесуэльской нефтью в ближайшие дни

Накануне в южную столицу белорусской нефтепереработки прибыла первая партия «черного золота».

Переработку углеводородов здесь начнут уже на этой неделе — до 8 тысяч тонн в сутки.

Белорусскому заводу не привыкать работать с сырьем подобного сорта. Тем более что латиноамериканская «Санта Барбара» — такое название дали нефти поставщики — качественно отличается от российского продукта. Она из легких сортов и с низким содержанием серы, что позволит иметь высокий выход светлых нефтепродуктов. Из одной тонны получится около 360 литров бензина и столько же дизельного топлива. А еще мазут и даже сжиженный газ.

Продукты переработки Беларусь и Венесуэла будут совместно реализовывать на европейском рынке. И для этого создадут совместное предприятие. Первые 4 тысячи тонн венесуэльской нефти на Мозырском заводе уже загрузили в специальные емкости для дальнейшей переработки.