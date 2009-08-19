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Мотовелозавод попал в долговую яму

19 августа 2009 15:54
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На предприятии отправили в неоплачиваемый отпуск 1000 сотрудников.

В ситуацию вмешалась мэрия города. Сегодня завод посетил исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома Николай Ладутько. Два года назад инвестиции в «Мотовело» вложила австрийская компания. За это время на предприятии обновили велосипед «Аист» и мотоцикл «Минск», но с долгами разобраться так и не удалось.

Миллиарды белорусских рублей. В таких цифрах выражается неуплата завода за энергоносители. Это повлекло за собой вынужденные отключения электричества. Нет света – нет продукции.  С начала месяца было снято с конвейера всего 2000 велосипедов, а могли в 5-6 раз больше.

Мотовело – экспортно-ориентированное предприятие. Работать только на внутренний рынок убыточно. Как и многим предприятиям, Мотовело советуют искать новые рынки сбыта и перестраиваться на новый стиль работы.

# Экономика

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