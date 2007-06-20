Моторное топливо из бурого угля

Беларусь и ЮАР намерены создать совместное производство. Об этом 20 июня шла речь на встрече парламентариев ЮАР с руководством Национальной академии наук.

Более двух часов делегация провела в Национальной академии наук. Слишком много общих тем оказалось у стран, находящихся на разных концах земного шара, ещё больше - совместных перспективных проектов. На африканском континенте Департамент по науке и технологиям появился лишь в 2004 году. Потому возможность подготовки специалистов в европейской стране воспринимается с энтузиазмом.

Национальная академия наук Беларуси уже ведет переговоры с компанией ЮАР о создании СП по переработке бурого угля в моторное топливо. В нашей стране около 2 млрд. тонн запасов бурого угля. Новый проект оценивается в 700 млн. долларов.

Парламентарии Южной африканской республики о марке "Беларус" слышали, но на самом заводе еще не были. Поэтому технику решили испытать собственноручно. Моторы заводить не стали, однако комфортабельность салона оценили.

От гостей поступило деловое предложение - создать в ЮАР сборочное производство минских тракторов. Минскому тракторному заводу такое решение интересно. Африканская Республика - новый рынок для МТЗ. За последние несколько лет в эту страну удалось поставить только два трактора. В прошлом месяце они уехали пахать африканскую землю. О сборочном производстве здесь пока не думали, но предложение гостей хозяев заинтересовало.

Кроме того, южно-африканская республика для Беларуси - потенциальный инвестор. Белорусские научные проекты - наиболее эффективное вложение южно-африканского капитала. Африканский континент - перспективный рынок сбыта для химической промышленности Беларуси. Поэтому обе стороны к визиту отнеслись очень внимательно. Хозяева стремились показать как можно больше, а гости посмотреть. Делегация из ЮАР пробудет в Беларуси еще два дня.