Московско-белорусский форум делового сотрудничества: два города обменяются опытом в экономической и социальной сферах

Новости Беларуси. Городское хозяйство, транспорт, поставки продовольствия и расширение закупок будут обсуждать 7 июня во время Московско-белорусского форума делового сотрудничества. Бизнесмены из двух стран встретятся сегодня в Минске в рамках Дней российской столицы.

Также делегации двух городов поделятся опытом в социальной сфере и обсудят современные тенденции в образовании, стандарты в медицине и трудоустройстве.

Кроме того, минчане смогут познакомиться с культурной стороной Москвы. Пройдут кинопоказы, концерты, книжная и фотовыставки, а также мероприятия, посвященные теме Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.