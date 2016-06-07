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Московско-белорусский форум делового сотрудничества: два города обменяются опытом в экономической и социальной сферах

07 июня 2016 06:44
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Новости Беларуси. Городское хозяйство, транспорт, поставки продовольствия и расширение закупок будут обсуждать 7 июня во время Московско-белорусского форума делового сотрудничества. Бизнесмены из двух стран встретятся сегодня в Минске в рамках Дней российской столицы.

Также делегации двух городов поделятся опытом в социальной сфере и обсудят современные тенденции в образовании, стандарты в медицине и трудоустройстве.

Кроме того, минчане смогут познакомиться с культурной стороной Москвы. Пройдут кинопоказы, концерты, книжная и фотовыставки, а также мероприятия, посвященные теме Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Россия

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