Московская область покупает белорусскую технику

Московская область планирует увеличить импорт белорусской тракторной, дорожной и сельскохозяйственной техники, создать сервисные центры по ее обслуживанию.

Об этом сегодня заявили участники рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Московской области. Итогом встречи стало подписание протокола.

В этом году импорт белорусских товаров в Московскую область снизился почти наполовину, экспорт - на четверть. Внешнеторговый оборот уменьшился более чем на тридцать процентов. Подписание сегодняшних документов призвано исправить ситуацию.

Белорусская и российская стороны договорились о расширении сотрудничества в строительной сфере, научно-технической, культурной, а также сфере малого и среднего предпринимательства. Говорили и о продовольственном вопросе. Как отметили московские представители, россияне по-прежнему ждут на своем рынке белорусскую мясомолочную продукцию.

- Население Московской области вместе с населением Москвы составляет 20 млн. человек и, естественно, мы в любом случае будем завозить и продукты питания: и готовые, и полуфабрикаты. Поэтому, в этом отношении для сельского хозяйства Республики Беларусь есть широкое поле деятельности, - заявил Василий Громов, заместитель председателя Правительства Московской области.

- Мы сегодня обсуждали, каким образом нам реализовывать проект по строительству магазинов небольшого объема, которые будут торговать белорусскими товарами, прежде всего сельхозпродукцией на территории Московской области. Наши партнеры говорят: такие возможности есть и их готовы нам предоставить - для того, чтобы продвигать белорусские товары на рынок Московской области без посредников, с минимальными накрутками в цене, - сказал Андрей Кобяков, заместитель премьер-министра Республики Беларусь.