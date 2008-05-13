Монополия на централизованные закупки металлов в Беларуси будет принадлежать предприятию "Белресурсы"

Об этом заявил на заседании Президиума Совмина министр торговли Александр Иванков. По его словам, за время действия соответствующей программы структура импорта значительно улучшилась - почти 90% металлопродукции в прошлом году закупалось крупными партиями по договорам и на бирже, 6 - у основных поставщиков. Это позволило не только снизить цены, но и сделать их сопоставимыми с российскими.



Однако, отметил министр, несмотря на то, что объем поставок металла посредниками за последние годы сократился более, чем в 10 раз, полностью исключить необоснованные закупки через третьих лиц пока не удалось.