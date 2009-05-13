Молоко подешевеет?

В Минской области начали заготовку кормовых.

Аграрии вышли в поле, чтобы собрать урожай озимой сурепицы. Несмотря на засуху, в этом году однолетняя трава на сельскохозяйственных просторах – в избытке. В ближайшие дни её выкосят, затем утрамбуют в специальные силосные траншеи и ямы. А уже через неделю сурепицу включат в рацион коров. Это позволит сэкономить на дорогостоящих кормах, и не отразится на качестве молока. Освободившиеся площади земледельцы собираются засеять кукурузой.

– Сегодняшний рацион с введением сурепицы снизит его себестоимость на 856 рублей, что позволит снизить себестоимость литра молока на 26 рублей и, как следствие, рентабельность поднимется на 5,6% нашего молочного производства, – отметил заместитель генерального директора агрокомбината «Дзержинский» Николай АФАНАСЕВИЧ.

– В текущем году сельскохозяйственным организациям республики необходимо произвести 16 миллионов тонн кормовых единиц. Что составит на одну условную голову 38 центнеров. А заготовить на зимнестойловое содержание необходимо 11,6 млн. тонн. Планируется заготовить на 10% больше кормов, чем было заготовлено в прошлом году, – заместитель начальника главного управления растениеводства министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Беларусь Петр БУРДУК.