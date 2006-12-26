Молодым безработным усилены гарантии на предоставление первого рабочего места

Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров. Это касается, прежде всего, выпускников государственных вузов, ссузов и ПТУ, которым предоставлено право самостоятельного трудоустройства, в связи с невозможностью их персонального распределения. Вторая категория - люди с особенностями психофизического развития, освоившие учебные программы в общеобразовательных учреждениях, а также специальные учебные программы. И третья - военнослужащие, уволенные из Вооруженных Сил. Причем, речь идет только о молодежи, впервые ищущей работу. Чтобы получить ее, им следует обращаться в органы по труду, занятости и соцзащите по месту жительства. Если подходящей работы на данный момент нет, молодых людей будут направлять на профобучение по специальностям, востребованным на рынке труда.