Молочные заводы Минской области готовят документы для пересертификации продукции в России

«Предприятия намерены в ближайшее время переоформить санитарно-эпидемиологические заключения на поставку молочной продукции. Готовятся необходимые материалы, и 15-16 июня они будут отправлены в российские лаборатории, которые нам укажут. Будем ждать подробной информации, чтобы больше не возникало таких проблем», — отметил директор ГУ «Миноблмясомолпром» Сергей Криштапович.

При этом он подчеркнул, что все молочные заводы Минщины на продукцию, поставляемую в Россию, получили сертификаты соответствия требованиям технического регламента на молоко и молочную продукцию. Сертификаты были выданы ФГУ «Брянская межобластная ветеринарная лаборатория», получены санитарно-эпидемиологические заключения. С пятницы продукция в Россию не отправляется, поскольку машины не прошли ветпосты на границе и вернулись назад.

В Российскую Федерацию отгружались значительные объемы производимой продукции (80% экспорта), но в последнее время предприятия значительно диверсифицировали рынки сбыта, экспортировали товары в Украину, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Польшу, Германию, Латвию, США, Великобританию и др.

«Конечно, российский рынок более емкий и удобный с точки зрения логистики, доставки продуктов питания, наличия разветвленной товаропроводящей сети. Думаю, мы найдем покупателей и в других странах, пересмотрим ассортимент. Но надеемся, что в ближайшее время конфликт разрешится. Предприятия работают в обычном режиме, сырье сельхозорганизаций принимается в полном объеме в соответствии с заключенными контрактами», — отметил Сергей Криштапович.

ГУ «Миноблмясомолпром» объединяет 13 молочных заводов и 3 мясокомбината. Наиболее крупные предприятия — ОАО «Борисовский мясокомбинат», ОАО «Клецкая крыначка», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» и ОАО «Слуцкий мясокомбинат». Суммарная производственная мощность молокоперерабатывающих предприятий составляет около 982 тыс.т молока в год. Вырабатывается свыше 220 наименований молочных продуктов, в том числе 18 видов твердых сычужных сыров, масло крестьянское, сухое обезжиренное молоко, казеин, мороженое, концентрированное молоко, творог и другая цельномолочная продукция, передает БЕЛТА.