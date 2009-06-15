Молочные заводы Минской области активизируют продажи в страны СНГ и дальнее зарубежье

Задействованы все способы и механизмы продаж, заводы принимают активное участие в выставках-ярмарках за рубежом.
Так, в Кыргызстан планируется поставлять сухое обезжиренное молоко — есть такая заинтересованность со стороны крупных кыргызских фирм, им направлены коммерческие предложения. Образцы сухого молока для дальнейшей реализации в Турции и Йемене отправлены в Азербайджан. По предварительным данным, продукция прошла по химическим, микробиологическим особенностям и классификациям.
Перерабатывающие предприятия ГУ «Миноблмясомолпром» готовы продолжать торгово-экономические и добрососедские отношения с субъектами хозяйствования в Украине, экспортировать мясо-молочную продукцию в необходимых объемах на взаимовыгодных условиях. Сейчас ведутся переговоры с Коропским сыродельным заводом (Черниговская область), рядом предприятий Полтавской области о создании совместного предприятия.
«Вложение инвестиций в модернизацию молокоперерабатывающих заводов дает нам право надеяться и на перспективное сотрудничество со странами Европейского союза. Пока в ЕС отгружается только казеин технический и сухое обезжиренное молоко», — передает слова специалистов БЕЛТА.