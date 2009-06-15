Молочные заводы Минской области активизируют продажи в страны СНГ и дальнее зарубежье

В целях диверсификации рынков сбыта ведутся переговоры с представителями деловых кругов Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Украины и других государств о поставках молочных продуктов, прорабатывается возможность создания совместных перерабатывающих и торговых предприятий (торговые дома, дилерские структуры).

Задействованы все способы и механизмы продаж, заводы принимают активное участие в выставках-ярмарках за рубежом.

Так, в Кыргызстан планируется поставлять сухое обезжиренное молоко — есть такая заинтересованность со стороны крупных кыргызских фирм, им направлены коммерческие предложения. Образцы сухого молока для дальнейшей реализации в Турции и Йемене отправлены в Азербайджан. По предварительным данным, продукция прошла по химическим, микробиологическим особенностям и классификациям.

Перерабатывающие предприятия ГУ «Миноблмясомолпром» готовы продолжать торгово-экономические и добрососедские отношения с субъектами хозяйствования в Украине, экспортировать мясо-молочную продукцию в необходимых объемах на взаимовыгодных условиях. Сейчас ведутся переговоры с Коропским сыродельным заводом (Черниговская область), рядом предприятий Полтавской области о создании совместного предприятия.

«Вложение инвестиций в модернизацию молокоперерабатывающих заводов дает нам право надеяться и на перспективное сотрудничество со странами Европейского союза. Пока в ЕС отгружается только казеин технический и сухое обезжиренное молоко», — передает слова специалистов БЕЛТА.