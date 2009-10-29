Молочные реки нашли новые берега

Белорусскую продукцию уже оценили в Украине, Молдове и Казахстане.

Перед тем, как попасть на молочную ферму каждый посетитель должен надеть специальный халат, бахилы, пройти по дезинфицирующему коврику. Только после этого можно зайти в молочный блок. Такую же процедуру каждый день проделывает и доярка Татьяна. Чтобы молочные реки текли в правильном направлении, главное правило – стерильность.

Контроль за качеством в хозяйстве — превыше всего. Каждую корову ежедневно здесь проверяют сразу три человека: оператор машинного доения, ветеринар и зоотехник. Больных животных сразу изолируют , а молоко от них сливают в отдельную емкость. На переработку оно не попадает. Путь же к молочным рекам высшей пробы, оказывается, лежит через желудок рогатых.

Перед тем как молоко попадает на завод, его со всех хозяйств собирают в ёмкостях объемом в 50 тонн — специалисты называют их молочными танками. После этого молоко поступает на переработку. Перед тем как попасть в этот бункер молоко проходит жёсткий контроль. Специалисты проверяют не только его жирность и плотность. Самый важный показатель – отсутствие антибиотиков.

Кстати, с гродненских молочников впору брать пример. Даже проверку Россельхознадзора это молоко прошло с первого раза. Чтобы поставлять продукцию в Россию, собственную лабораторию пришлось модернизировать по последнему слову техники.

Тем не менее, период «молочных войн» с Россией заставил белорусские реки найти новые русла. Сегодня гродненские молочники поставляют продукцию в Украину, Молдову и Казахстан.