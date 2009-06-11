«Молочные» отношения: всю работу нужно начинать с нуля, причем на базе российских лабораторий

Роспотребнадзор не согласился с путями решения, предложенными нашей страной — новое решение отменяет действия всех сертификатов и удостоверений, выданных ранее.

Глава ведомства Геннадий Онищенко заявил по итогам своей встречи с белорусской делегацией, что выдвинут ряд условий компромисса по российской версии. А именно: российские лаборатории будут выдавать протоколы исследований белорусских молочных продуктов и, соответственно, принимать решение о доступе на рынок России.

Как прокомментировала итоги московских переговоров Валентина Качан — главный санитарный врач Беларуси — с путями решения, предложенными нашей страной, Роспотребнадзор не согласился. Принятое им решение отменяет действия всех сертификатов и удостоверений, выданных ранее. То есть теперь эту работу нужно начинать с нуля, причем на базе российских лабораторий.

В то же время, о белорусско-российских молочных отношениях высказался сегодня Владимир Путин. На заседании Правительства в Москве российский премьер подчеркнул, что Россия договорилась с Беларусью об увеличении поставок творога и сыра и снижении импорта сухого молока. Обращаясь к министру сельского хозяйства Елене Скрынник, Путин попросил ее реализовать эту договоренность на практике, выразив надежду, что «в сфере таможенного и санитарного регулирования никаких пробем не будет».