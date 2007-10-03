Молочная проблема или грязные инсинуации?

Некоторые сайты разместили информацию о грядущем в стране дефиците молока. Они заявили о перебоях на некоторых молокозаводах и пропаже молочной продукции с прилавков магазинов.

К полудню молочный мир столицы буквально закипал: прилавки магазинов осаждали озабоченные покупатели, а телефоны Министерства сельского хозяйства раскалились от звонков журналистов. Ветер дул со стороны всемирной компьютерной паутины.

Преодолевать же сопротивление пришлось Минсельхозпроду:

Молоку на белорусском рынке быть! Нужного качества и в нужном количестве. Хватит даже на экспорт, но не в ущерб отечественному потребителю. Мнение о том, что молоко исчезает с белорусского рынка, отправляясь на российский, замминистра опроверг.

3 миллиона 723 тысячи - таков нынешний объем производства молока в стране. Этого достаточно, чтобы полностью удовлетворить запросы покупателей. Но, то ли сегодня они оказались более чем скромны, то ли, появившаяся информация о нехватке молока оказалась уткой. При необходимости молока со столичных заводов хватило бы и белорусским регионам, да только, там и своего хватает.

Небольшие трудности с поставками сырья действительно были на одном из столичных молокозаводов. Однако это вовсе не связано с поставками белорусского молока в Россию, говорят специалисты. Сейчас продукция на столичных прилавках в ассортименте, а потому приобретением с домика в деревне можно пока повременить.

В управлении организации потребительского рынка продовольственных товаров Министерства торговли корреспонденту БелТА также подтвердили, что дефицита молочной продукции на внутреннем рынке Беларуси нет. Все заявки торгующих организаций на поставку цельномолочной продукции выполняются. Сейчас ситуация полностью стабилизировалась. Принято постановление Совета Министров о дополнительных поставках сырья на столичные молочные заводы из других регионов республики.

