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Молдова, Беларусь, Украина и Азербайджан укрепляют торгово-экономические отношения

25 января 2007 12:08
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Планируется подписать Межправительственное соглашение об упрощении процедуры перемещения плодоовощной продукции по территории своих государств. Решение о начале переговоров и подписании данного документа принял на своем заседании Кабинет Министров Молдовы. Предпосылкой для подобного решения стал огромный объем импорта, экспорта и транзита через названные государства плодоовощной продукции. Кроме того, документ позволит укрепить торгово-экономические отношения между странами.
# Экономика

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