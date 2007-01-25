Молдова, Беларусь, Украина и Азербайджан укрепляют торгово-экономические отношения

Планируется подписать Межправительственное соглашение об упрощении процедуры перемещения плодоовощной продукции по территории своих государств. Решение о начале переговоров и подписании данного документа принял на своем заседании Кабинет Министров Молдовы. Предпосылкой для подобного решения стал огромный объем импорта, экспорта и транзита через названные государства плодоовощной продукции. Кроме того, документ позволит укрепить торгово-экономические отношения между странами.