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Модернизацию энергетических объектов необходимо ускорить

19 февраля 2008 18:24
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В Беларуси в ближайшие 2-3 года планируют перевести экономику на энергосберегающие принципы работы. Эти амбициозные планы озвучили сегодня в Правительстве.

На модернизацию энергосистемы и энергосбережение в этом году планируется направить более 1,5 миллиардов долларов. Энергоемкость ВВП должна быть снижена на 8%. 

Предприятия должны умерить энергетические аппетиты. А кто допускает перерасход, будет платить по рыночным ценам. В январе в Беларуси - перерасход топлива. Было дополнительно использовано 250 тонн условного топлива по сравнению с расчетами специалистов.


 
# Экономика

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