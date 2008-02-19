Модернизацию энергетических объектов необходимо ускорить

В Беларуси в ближайшие 2-3 года планируют перевести экономику на энергосберегающие принципы работы. Эти амбициозные планы озвучили сегодня в Правительстве.



На модернизацию энергосистемы и энергосбережение в этом году планируется направить более 1,5 миллиардов долларов. Энергоемкость ВВП должна быть снижена на 8%.



Предприятия должны умерить энергетические аппетиты. А кто допускает перерасход, будет платить по рыночным ценам. В январе в Беларуси - перерасход топлива. Было дополнительно использовано 250 тонн условного топлива по сравнению с расчетами специалистов.





