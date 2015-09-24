Модернизация промышленности невозможна без финансовой поддержки государства, уверен Михаил Мясникович

Новости Беларуси. Модернизация промышленности невозможна без финансовой поддержки государства. Об этом заявил 24 сентября председатель Совета Республики Михаил Мясникович, совершая рабочую поездку по Брестской области.

На заседании облисполкома основное внимание уделили вопросам выполнения поручения главы государства по техническому переоснащению действующих предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В комплексной модернизации на Брестчине участвуют более 700 организаций – практически весь производственный сектор области. На активное техническое перевооружение было направлено порядка 14,5 триллионов белорусских рублей. Основным источником финансирования стали собственные средства предприятий и кредитные ресурсы.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Предприятия, которые вошли в глубокую модернизацию, были в чрезвычайно трудном положении. И сейчас они вынуждены работать еще по возврату кредитов или их обслуживанию. Безусловно, здесь ничего плохого нет, если государство окажет соответствующую поддержку и по оборотным средствам, и, безусловно, по погашению кредита, и по возврату самого тела кредита. Процентные ставки достаточно высокие, и здесь не вина предприятий, которые взяли кредиты на модернизацию. Это системная проблема, в решении которой должны принимать участие все, а не только те, кто взял эти кредиты.