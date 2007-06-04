Мода на садоводство проходит

Все большее число белорусов грядкам предпочитают газоны. А многие сотки и вовсе пустуют.

Только в Минской области более 5,5 тысяч таких участков. Причем чем дальше от столицы, тем больше бесхозных дачных наделов. Как разрешить ситуацию? Ответ на этот вопрос сегодня искали участники "круглого стола" в редакции газеты "Беларусь сегодня".

Чистый воздух, залитый солнцем участок и грядки со всевозможной растительностью - еще недавно мечта практически любого горожанина. Однако приоритеты меняются. Сегодня многие дачники уже не увлекаются огородными хлопотами. И земля становится непосильной обузой. Заброшенных участков в садоводческих кооперативах все больше.

Отвести землю под жилищное строительство - целая проблема. Да и размеры их таковы, что полноценный дом не построишь. По мнению садоводов, развитие товариществ сдерживают достаточно большие налоги и тарифы. Например, заключить договор на вывоз мусора решаются далеко не в каждом кооперативе. И хлам оседает в лесу. Но все это - до поры до времени, пока лесник не увидит.

За вынос мусора в лес штраф в размере до 25 базовых величин. Только в прошлом году специалисты составили за это правонарушение 578 административных протоколов.