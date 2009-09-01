Мобильники для пенсионеров в Беларуси

Предприятие «Мостовская сельхозтехника» (Мосты, Гродненская область) к концу года планирует наладить выпуск мобильных телефонов для пенсионеров.

Как сообщил начальник специализированного цеха № 2 по производству телефонов и жгутов предприятия «Мостовская сельхозтехника» Сергей Мицкевич, в настоящий момент проект по производству недорогих сотовых телефонов находится на стадии разработки.



Ожидается, что у новых мобильников для пенсионеров будет минимальный набор функций. Как сообщил директор предприятия «Мостовская сельхозтехника» Николай Лисай, одной из главных будет являться функция SOS, где запрограммируют наиболее важные номера для пожилых людей. Также для более комфортного использования у мобильных аппаратов сделают большие кнопки и большой экран. Кроме того, по словам директора завода, телефон будет максимально доступным по цене для целевой аудитории.



О запуске нового направления производства на предприятии Сергей Мицкевич заявил еще в мае 2009 года. Именно тогда прошло успешное тестирование первых образцов мобильных телефонов. К коммерческому производству новой продукции могут перейти уже в ноябре этого года. Как отмечают на предприятии, для продвижения новых мобильных телефонов будут использоваться существующие каналы продаж.



Мицкевич также опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что якобы в связи с закрытием на предприятии 31 августа цеха № 2 по производству жгутов и телефонных аппаратов и увольнением рабочих проект по производству мобильных телефонов для пенсионеров свернут. Он заявил, что цех работает в прежнем режиме и намерен реализовать все намеченные планы, передает БелаПАН.