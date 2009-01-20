Многодневная газовая блокада для европейских потребителей закончилась

К данному часу долгожданное топливо дошло до Словакии и Венгрии. В ближайшее время его ожидают и в Сербии. А чуть ранее газоснабжение восстановили во всех населенных пунктах Приднестровья. Из-за газового конфликта жители некоторых европейских стран в течение двух недель жили без топлива в суровых условиях зимы. Значительные убытки понесла и европейская промышленность. Так, в Сербии из-за газового кризиса все предприятия вынуждены были приостановить производство. Напомню, о возобновлении транзита, а также о цене на голубое топливо российский и украинский премьеры, Владимир Путин и Юлия Тимошенко договорились накануне. В итоге многочасовых переговоров, Украина согласилась покупать газ по среднеевропейской цене, однако в этом году получит 20% скидку. Для России же сохранится льготный тариф на транзит через украинскую территорию. Кроме того, стороны пришли к соглашению о переходе на европейскую формулу расчетов.