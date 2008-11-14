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Многочисленные факты бесхозяйственности выявлены Госконтролем в Минской области

14 ноября 2008 15:13
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При этом проверено каждое четвёртое хозяйство региона.

Воложинский район. Поля СПК «Дорский». Вдалеке комбайн. И, вроде, обычный сельский пейзаж, ели не знать, что солому перетирают в труху.  Могли убрать вовремя и пусть в хозяйство.  А теперь идут на дополнительные расходы, чтобы успеть до снега обработать землю. А это уже хозяйство-сосед. СПК «Пугачи» здесь знают по хорошим урожаям свеклы. Но на дворе середина  ноября, а будущий сахар ещё на полях. И теперь уже вряд ли им станет. 

Искать недостатки даже не пришлось. По дороге – ещё пример бесхозяйственности. На заросшей бурьяном земле, бьет из башни  фонтан. Разумный вопрос – зачем воду добывать и платить деньги, ели после вот так проливать. Стоило заглянуть за довольно приличный мехдвор, чтобы понять: с порядком  в этом хозяйстве – действительно туго.

Жирной точкой в рейде стал вот этот склад химикатов.  Наследие, похоже 80-х. До этого дня здесь не было даже замка. И что интересно, по документам, проблемы собственно и не существует. Непригодные удобрения, якобы давно  приготовлены  к утилизации. Весомых аргументов не нашлось ни у главного агронома, ни у местной инспекции.  

Все выявленные факты будут вынесены на рассмотрение коллегий  Госконтроля, как Минской области, так и Республики.  Итогом же рейда станет не только привлечение виновных к ответственности, но и наведение  порядка  не на бумагах, а на земле.

 


 

# Экономика

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