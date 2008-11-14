Многочисленные факты бесхозяйственности выявлены Госконтролем в Минской области

При этом проверено каждое четвёртое хозяйство региона.

Воложинский район. Поля СПК «Дорский». Вдалеке комбайн. И, вроде, обычный сельский пейзаж, ели не знать, что солому перетирают в труху. Могли убрать вовремя и пусть в хозяйство. А теперь идут на дополнительные расходы, чтобы успеть до снега обработать землю. А это уже хозяйство-сосед. СПК «Пугачи» здесь знают по хорошим урожаям свеклы. Но на дворе середина ноября, а будущий сахар ещё на полях. И теперь уже вряд ли им станет.



Искать недостатки даже не пришлось. По дороге – ещё пример бесхозяйственности. На заросшей бурьяном земле, бьет из башни фонтан. Разумный вопрос – зачем воду добывать и платить деньги, ели после вот так проливать. Стоило заглянуть за довольно приличный мехдвор, чтобы понять: с порядком в этом хозяйстве – действительно туго.

Жирной точкой в рейде стал вот этот склад химикатов. Наследие, похоже 80-х. До этого дня здесь не было даже замка. И что интересно, по документам, проблемы собственно и не существует. Непригодные удобрения, якобы давно приготовлены к утилизации. Весомых аргументов не нашлось ни у главного агронома, ни у местной инспекции.

Все выявленные факты будут вынесены на рассмотрение коллегий Госконтроля, как Минской области, так и Республики. Итогом же рейда станет не только привлечение виновных к ответственности, но и наведение порядка не на бумагах, а на земле.



